***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilOKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilCEM CAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilŞEYDA DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilAYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeCÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiMUSTAFA ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR Elektronik Mühendisi GENEL MÜDÜRHASAN TOSUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Diğer GENEL MÜDÜR YARDIMCISIGÖKHAN MANTI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMURAT APAKHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103507BIST