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***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2023 19:02
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 41250000 TRY 17,84 A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 190000000 TRY 82,16 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 16600000 TRY 21,28
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 206397223 3255513 TRY 0,016
Norm Yeşil Enerji A.Ş. Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetleri 50000000 40000000 TRY 80,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141423


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GRTRK 19,36 920.239 % 10,00  
EUPWR 59,40 50.436.540 % 10,00  
ALFAS 342,50 829.522.228 % 9,99  
KOPOL 48,76 3.231.763.569 % 9,97  
IHAAS 173,30 34.640.560 % 9,96  
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Riyal 5,1615 5,1873 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -11,41  
Altın Gr. 1.241 1.242 -5,53  
Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.084 9.284 -5,00  
Yarım 4.434 4.533 -2,00  
Çeyrek 2.224 2.284 3,00  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 -0,27  
Gümüş Gr. 15,49 15,50 -0,13  
B. Petrol 79,06 79,06 -1,53  
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