***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 18:33
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
OKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
FULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
CEM CAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ŞEYDA DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
GÜRSEL ÖZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
CÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165489
BIST