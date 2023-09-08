***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilOKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilFULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilŞEYDA DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilGÜRSEL ÖZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız ÜyeCÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193324BIST