***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2024 18:21
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET SEVER KALKAN İcra Kurulu Başkanı - CEO Yönetici
MUSTAFA ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR Elektronik Mühendisi GENEL MÜDÜR
HASAN TOSUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Diğer GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÖKHAN MANTI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT APAKHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 14300000 TRY 18,33 Bağlı Ortaklık
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 230.897.222,90 9.074.260,86 TRY 3,93 Bağlı Ortaklık
Norm Yeşil Enerji A.Ş. Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetleri 50000000 40000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257113
BIST