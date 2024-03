***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET SEVER KALKAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiMUSTAFA ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR Elektronik Mühendisi GENEL MÜDÜRHASAN TOSUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Diğer GENEL MÜDÜR YARDIMCISIGÖKHAN MANTI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMURAT APAKHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSelva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 14300000 TRY 18,33 Bağlı OrtaklıkKonya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 230.897.222,90 9.074.260,86 TRY 3,93 Bağlı OrtaklıkNorm Yeşil Enerji A.Ş. Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetleri 50000000 40000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257113BIST