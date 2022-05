***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Şirketimizin 17.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulan komiteler ve çalışma esasları aşağıda yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca, aşağıda belirtilen şekilde yönetim kurulu komitelerinin teşekkülü ve komitelerin çalışma esaslarının belirlenmesineBuna göre1- Denetimden Sorumlu Komitesine:Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi AYTEN UĞUR'un başkan,Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi TURGAY TONGA'nın üye olarak seçilmesine,2- Riskin Erken Saptanması Komitesine:Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi TURGAY TONGA'nın başkan,Yönetim Kurulu Üyesi NECMİ ÖZDEMİR'in üye olarak seçilmesine,3- Kurumsal Yönetim Komitesine:Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi AYTEN UĞUR'un başkan,Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi TURGAY TONGA'nın üye,Yönetim Kurulu Üyesi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip HASAN ÖZÜLKÜ' nün üye olarak seçilmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI1. KURULUŞSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, 17. 05. 2022 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.2. AMAÇŞirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.3. GÖREV VE SORUMLULUKLARKurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri• Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.• Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.• Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.• Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ• Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi bu komitede üye olarak görevlendirilir.• Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiği nde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.• Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirl er. Yerine Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARIKurumsal Yönetimi Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.6. TOPLANTILAR• Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.• Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.• Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.• Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.• Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ• Komitenin kararları muhafaza edilir.• Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:• Toplantının yeri ve zamanı• Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi• Alınan kararlar• Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na su nulur.• Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur.• Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.8. YÜRÜRLÜKKurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI1. KURULUŞSermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, 21 / 0 2 / 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitesi'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilmiş ve aşağıdaki şeklidedir.2. AMAÇŞirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.3. GÖREV VE SORUMLULUKLARDenetimden Sorumlu Komite'nin görevleri• Denetimden sorumlu komite şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.• Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.• Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.• Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.• Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.• Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ• Denetimden sorumlu komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.• Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetimden sorumlu Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.• Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARIDenetimden sorumlu Komite çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.6. TOPLANTILAR• Denetimden sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.• Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.• Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.• Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.• Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ• Komitelerin kararları komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.• Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:• Toplantının yeri ve zamanı• Gündem• Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi• Alınan kararlar• Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.• Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.8. YÜRÜRLÜKDenetimden sorumlu Komite'nin çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI1. KURULUŞSermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde v e Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler kapsamında riskin erten saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere, 21/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilmiş ve aşağıdaki şeklidedir.2. AMAÇŞirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak.3. GÖREV VE SORUMLULUKLARRiskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri• Riskin erken saptanması komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamın ı tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,• Olasılık ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,• Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlan ması,• Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,• Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,• SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir.4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ• Riskin erken saptanması komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız üyelerden seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.• Komite üyeleri, tercihen icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler arasından seçilir.• Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.• Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.• Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARIRiskin erken saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.6. TOPLANTILAR• Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.• Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.• Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yönetim kuruluna ve denetçiye riskler ve çareler hakkında önerilerini raporlar.• Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.• Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ• Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.• Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:• Toplantının yeri ve zamanı• Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi• Alınan kararlar• Riskin Erken Saptanması Komitesinin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.• Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.8. YÜRÜRLÜKRiskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.