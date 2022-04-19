***IMASM* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.04.2022 15:47
***IMASM******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021984
BIST
17:052.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,89
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:0514,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:0515,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0514
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:05926,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,27
|Açılış
|: 926,10
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DAGHL
|19,29
|10.055.788
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.578.268
|% 9,84
|
|BOSSA
|45,20
|39.933.666
|% 9,23
|
|HUNER
|3,34
|256.037.004
|% 9,15
|
|ISGYO
|11,07
|54.021.961
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.148.798
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|58.783.226
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,47
|35.087.748
|% -9,64
|
|PEGYO
|1,48
|41.957.243
|% -8,64
|
|GARAN
|14,30
|3.084.602.774
|% -0,83
|
|THYAO
|37,76
|2.595.720.752
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,24
|2.465.531.891
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,25
|2.239.930.576
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,90
|1.972.056.923
|% 1,75
|
|ODAS
|2,50
|1.301.426.124
|% 5,04
|
|TSKB
|2,01
|892.085.752
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,25
|2.239.930.576
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,91
|978.914.687
|% 0,34
|
|HALKB
|6,05
|1.387.713.041
|% 2,72
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6623
|14,6689
|% 0,22
|
|Euro
|15,8369
|15,8454
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0076
|19,1029
|% 0,09
|
|Frank
|15,4211
|15,5140
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 0,37
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-17,32
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,84
|