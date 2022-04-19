***IMASM* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.04.2022 10:14
***IMASM******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [IMASM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İMAŞ Makina Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021691
BIST
10:452.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,94
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:4514,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:4515,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0517
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8457
En Düşük
15,7630
10:45933,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,73
|Açılış
|: 933,10
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,35
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DAGHL
|19,28
|5.482.829
|% 9,92
|
|IHAAS
|19,76
|13.977.676
|% 6,07
|
|BFREN
|1.246,30
|26.142.137
|% 5,81
|
|ALCAR
|307,50
|37.327.387
|% 5,63
|
|MEPET
|3,66
|17.124.097
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,44
|19.832.692
|% -6,99
|
|KARYE
|14,58
|61.577.675
|% -6,24
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|KLGYO
|1,15
|35.504.949
|% -4,17
|
|THYAO
|37,92
|1.028.644.014
|% 0,74
|
|KRDMD
|16,40
|937.518.305
|% 1,61
|
|GARAN
|14,43
|904.671.509
|% 0,07
|
|ASELS
|28,32
|578.441.920
|% 0,57
|
|EREGL
|35,66
|558.173.621
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,93
|340.148.397
|% 1,03
|
|TSKB
|2,01
|187.249.357
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,30
|447.410.315
|% 1,15
|
|ODAS
|2,35
|154.712.435
|% -1,26
|
|GARAN
|14,43
|904.671.509
|% 0,07
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6536
|14,6564
|% 0,14
|
|Euro
|15,8267
|15,8457
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0093
|19,1046
|% 0,10
|
|Frank
|15,4503
|15,5433
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% 0,30
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,59
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,85
|