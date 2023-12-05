***INDES* *SELGD* *NNF* *SMART* *IMASM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.12.2023 09:10
***INDES******SELGD******NNF******SMART******IMASM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IMASM, INDES, SELGD, SMART]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222195
BIST
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11:428.098
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,48
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4228,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0062
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4231,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0204
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:421.892,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.892,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EKOS
|36,30
|109.702.629
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|631.247.054
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.692.532
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|LIDER
|170,30
|142.709.609
|% -6,43
|
|DAPGM
|33,40
|281.163.801
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,10
|3.957.465
|% -5,76
|
|THYAO
|260,50
|2.249.427.704
|% -0,57
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|KCHOL
|144,60
|1.110.754.587
|% 1,26
|
|ASELS
|49,70
|1.087.550.745
|% 1,22
|
|ADESE
|2,02
|140.681.418
|% 1,51
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|EKGYO
|7,44
|422.720.152
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|YKBNK
|20,40
|697.260.115
|% -0,58
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8980
|28,9081
|% -0,02
|
|Euro
|31,3127
|31,3263
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3829
|36,5654
|% -0,09
|
|Frank
|32,9637
|33,1623
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6843
|7,7229
|% -0,01
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|