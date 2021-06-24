***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.06.2021 13:17
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
10.06.2021 - 23.06.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 10.06.2021 – 23.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943942
BIST
13:371.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
13:378,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
13:3710,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0659
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3770
En Düşük
10,3104
13:37496,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,74
|Açılış
|: 496,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
497,33
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler13:37
|BAGFS
|17,49
|1.851.778
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.453.609
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.647.682
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.759.480
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.960.433
|% 9,95
|
|CEOEM
|13,49
|144.722.371
|% -9,95
|
|MMCAS
|6,31
|82.604
|% -7,21
|
|SNKRN
|29,10
|74.508
|% -5,83
|
|FLAP
|2,57
|18.830.726
|% -5,51
|
|SEKFK
|6,30
|14.286.896
|% -4,69
|
|THYAO
|14,55
|572.275.853
|% -0,07
|
|GARAN
|8,36
|541.944.727
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,24
|462.981.934
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|355.159.942
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,69
|259.080.415
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,24
|462.981.934
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|355.159.942
|% 0,95
|
|GARAN
|8,36
|541.944.727
|% 1,09
|
|HALKB
|5,27
|210.719.223
|% 0,76
|
|THYAO
|14,55
|572.275.853
|% -0,07
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6722
|8,6742
|% 0,40
|
|Euro
|10,3721
|10,3763
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,0797
|12,1403
|% 0,43
|
|Frank
|9,4052
|9,4619
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% 0,35
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,22
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.340
|-2,00
|
|Tam
|3.273
|3.358
|-2,30
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-1,12
|
|Çeyrek
|793
|812
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,12
|