***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.06.2021 18:11
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 100.000.000 TL'den 138.100.000 TL'ye bedelsiz olarak artırılmasına istinaden Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943433
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0869
|Açılış
|: 10,4250
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4679
En Düşük
10,3648
18:05502,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,14
|Açılış
|: 502,82
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7639
|8,7663
|% 0,33
|
|Euro
|10,4485
|10,4547
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,1799
|12,2410
|% 1,26
|
|Frank
|9,5163
|9,5737
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3317
|2,3434
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,26
|