***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2021 12:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 03.12.2020 tarih ve 75/1468 sayılı kararı ile 150.000.000 TL'lik ihraç tavanı şeklinde onaylanmış olup, ilk etapta 140.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, mevcut durumda tedavülde olan ve başvuru tarihi (04.11.2020) itibarıyla vadesine iki aydan az kalmış borçlanma araçlarından en az 5.500.000 TL nominal değerli olan(lar)ın itfa edildiğine ilişkin tevsik edici belgelerin Kurula gönderilmesinden sonra ise talep edilen 150.000.000 TL'lik ihraç limitinden geriye kalan 10.000.000 TL'lik ihraç limitine ilişkin onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde 45.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının ve 30.12.2020 tarihinde de toplamda 58.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin belgelerin Kurula iletilmesini takiben kalan 10.000.000 TL'lik ihraç limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi Şirketimize iletilmiştir.
10.000.000 TL'lik ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899663
BIST
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|19.185.647
|% 10,00
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|KONYA
|1.324,40
|43.212.526
|% 10,00
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|YAPRK
|88,55
|17.380.482
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
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|KOZAL
|125,40
|1.799.006.918
|% 5,38
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|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
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|TCELL
|17,15
|711.895.602
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,29
|601.128.781
|% 5,56
|
|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|529.673.415
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,72
|454.551.850
|% 7,09
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|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
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|TSKB
|1,84
|182.666.990
|% 0,00
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|Satış
|%
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|Dolar
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|Euro
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|9,0453
|% 0,22
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|Sterlin
|10,0221
|10,0723
|% 0,51
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|Frank
|8,3347
|8,3849
|% 0,47
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|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 1,06
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|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
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|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
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|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
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|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
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|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
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|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
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|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
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