***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2021 tarihli yazısı ileLEVENT İRTİBAT BÜROSUEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Apa Giz Plaza N191, Kat:7 N13-14 Şişli /İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922119BIST