***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Gaziantep İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine, Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981293BIST