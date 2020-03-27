***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin 26.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihraç edilen finansman bonolarının geri alınması kapsamında TRFINFM62014 ISIN kodlu finansman bonosundan 8.100.000 TL nominal değerli kısmı geri alınmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)27/03/2020 Alım (Buy) TRFINFM62014 8.100.000 8.100.000 0,9723 7.875.599,36 0 8.100.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832972BIST