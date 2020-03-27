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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

27.03.2020 18:17
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***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )

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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin 26.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihraç edilen finansman bonolarının geri alınması kapsamında TRFINFM62014 ISIN kodlu finansman bonosundan 8.100.000 TL nominal değerli kısmı geri alınmıştır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
27/03/2020 Alım (Buy) TRFINFM62014 8.100.000 8.100.000 0,9723 7.875.599,36 0 8.100.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832972


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SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9499 7,9898 % 2,16  
Frank 6,7256 6,7661 % 1,69  
Riyal 1,7118 1,7204 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.625 1.627 -3,88  
Altın Gr. 336 337 1,42  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,37 14,43 0,03  
Gümüş Gr. 2,97 2,99 0,03  
B. Petrol 24,53 24,53 -1,81  
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