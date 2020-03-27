***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
27.03.2020 18:17
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihraç edilen finansman bonolarının geri alınması kapsamında TRFINFM62014 ISIN kodlu finansman bonosundan 8.100.000 TL nominal değerli kısmı geri alınmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
27/03/2020 Alım (Buy) TRFINFM62014 8.100.000 8.100.000 0,9723 7.875.599,36 0 8.100.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832972
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0529
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0920
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1540
En Düşük
7,0479
18:05337,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,61
|Açılış
|: 337,11
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9499
|7,9898
|% 2,16
|
|Frank
|6,7256
|6,7661
|% 1,69
|
|Riyal
|1,7118
|1,7204
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-3,88
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|24,53
|24,53
|-1,81
|