***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 138.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 228.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 1.381.000 899.000,000 65,09775B Grubu, INFO, TREINFM00017 136.719.000 89.001.000,000 65,09775Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 138.100.000 89.900.000,000 65,09775Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan 13.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında06.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 87.352.667,14 TL'si 2021 yılı dönem karından ve 2.547.332,86 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 89.900.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda- Mevcut 138.100.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 1.000.0000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 87.352.667,14 TL'si 2021 yılı dönem karından ve 2.547.332,86 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 89.900.000 TL artırılarak 228.000.000 TL'ye yükseltilmesine,- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %65,09775 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 89.900.000 TL nominal değerli payların 899.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 89.001.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasınakatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030343BIST