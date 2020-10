***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiGÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 27 98 18.06.2019İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:374/1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL MURAT TÜRKEL 0850 522 14 39 18.06.2019ANKARA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Via Twins Plaza No:7 Daire:124 Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No:10/B Çankaya/ANKARA MAHİRE BEGÜM ACER 312 286 40 36 18.06.2019BEŞİKTAŞ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit. No:42/8 Beşiktaş/İSTANBUL ERMAN BENLİ 212 324 84 35 12.07.2019ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/ANKARA EMRE ÖZKAYA 312 472 69 88 02.08.2019ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 CEM BAYCAN 216 629 49 78 13.09.2019BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR KAZIM BALCI 266 245 91 82 25.12.2019GÖKTÜRK İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul NİLGÜN ENSERÇAKAN 212 823 04 71 03.02.2020SAMSUN İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun ADNAN HİLMİ ÖZTÜRK 362 502 79 30 19.02.2020BURSA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Odunluk Mahallesi Lefkoşe Caddesi Ofis 16 İş Merkezi No:4/24 Nilüfer/BURSA FATİH KAYA 224 502 27 57 06.07.2020ADANA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Çınarlı Mah. 61022 Sokak Petek İş Merkezi No:3 Kat:5 D:11 ADANA ORHAN GAZİ GARİBAĞAOĞLU 322 503 58 15 27.07.2020SÖĞÜTÖZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü Çankaya/ANKARA HAKAN ÜNSAL 312 512 91 85 13.08.2020BAKIRKÖY İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ataköy 7,8,9,10.Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers B Blok No:153 Bakırköy/İSTANBUL MELİH BERKİN BIÇAK 212 890 66 46 14.09.2020ETİLER İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi No:14 Edin&Suner Plaza D:5B Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL NUR CAN 212 352 09 42 02.10.2020MECİDİYEKÖY İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 ALPASLAN KAHYAOĞLU 212 347 37 54 05.10.2020BODRUM İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok No:33 Bodum/MUĞLA HAKAN AKDEMİR 252 319 28 46 19.10.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883120BIST