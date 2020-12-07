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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2020 13:47



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891718


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.331  
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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRVGD 10,89 331.982 % 10,00  
RODRG 13,86 1.842.363 % 10,00  
SELEC 16,51 576.338.674 % 9,99  
SAFKR 16,52 34.334.695 % 9,99  
BRYAT 260,40 49.769.677 % 9,97  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 7,8354 7,8378 % 0,32  
Euro 9,4896 9,4960 % 0,21  
Sterlin 10,3737 10,4257 % -0,89  
Frank 8,7663 8,8191 % 0,41  
Riyal 2,0850 2,0954 % 0,40  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 -4,91  
Altın Gr. 462 462 0,45  
Cumhuriyet 3.062 3.108 -2,00  
Tam 3.045 3.122 -11,66  
Yarım 1.472 1.510 -5,64  
Çeyrek 738 755 -2,81  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 -0,38  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,08  
B. Petrol 48,73 48,73 -0,52  
Seans Raporu 15:06
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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