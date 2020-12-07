***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2020 13:47
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 100000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891718
BIST
15:061.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:067,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:069,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:06461,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 461,81
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KRVGD
|10,89
|331.982
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.338.674
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|428,20
|9.221.023
|% -8,07
|
|NIBAS
|83,25
|20.642.168
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|GARAN
|9,00
|958.036.487
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,95
|941.905.473
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|SASA
|20,00
|744.817.934
|% 6,89
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|567.334.993
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.007.065
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|376.706.292
|% 6,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8354
|7,8378
|% 0,32
|
|Euro
|9,4896
|9,4960
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% -0,89
|
|Frank
|8,7663
|8,8191
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem
-
15:18GEDIK
Yüzde 7.17 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 422 adet işlem