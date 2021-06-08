***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2021 16:43
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941098
BIST
17:061.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:068,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0610,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:06523,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,03
|Açılış
|: 523,91
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ATATP
|31,94
|22.979.680
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.306.513
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.442.045
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.349.751
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,81
|19.538.426
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,76
|20.463.431
|% -7,73
|
|NTHOL
|5,10
|130.500.446
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,00
|865.633.019
|% 1,36
|
|THYAO
|14,29
|786.954.903
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|SASA
|34,30
|470.516.240
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,98
|238.637.469
|% -0,50
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|120.143.196
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|119.322.437
|% 1,44
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6036
|% -0,10
|
|Euro
|10,4818
|10,4888
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,1238
|12,1846
|% -0,40
|
|Frank
|9,5646
|9,6222
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% -0,08
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,25
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|-17,00
|
|Tam
|3.449
|3.536
|-3,85
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-1,86
|
|Çeyrek
|836
|855
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,35
|