***INFO* *MPARK* *IYF* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.04.2023 09:11
***INFO******MPARK******IYF******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, MPARK]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141509
BIST
11:374.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,57
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3719,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3721,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:371.248,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.248,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|6,36
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.112
|9.267
|-35,00
|
|Yarım
|4.447
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|