***INM* *BOBET*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 16:35
***INM******BOBET*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938218
BIST
16:331.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:338,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:3310,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:33517,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,78
|Açılış
|: 517,53
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:33
|RYSAS
|3,74
|5.175.090
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.327.453
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.059.692
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.664.683
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|44.987.860
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.448.228
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.564.620
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,00
|1.477.882.119
|% 2,56
|
|THYAO
|12,90
|918.498.236
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,00
|759.320.194
|% 1,22
|
|TRILC
|48,72
|706.158.708
|% 3,26
|
|KARSN
|4,92
|575.837.537
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,13
|478.745.364
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,90
|364.011.968
|% 2,70
|
|GARAN
|8,00
|1.477.882.119
|% 2,56
|
|SKBNK
|1,11
|157.346.171
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|185.789.711
|% 1,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4425
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3289
|10,3369
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8891
|11,9487
|% -0,39
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|5,92
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.411
|3.467
|22,00
|
|Tam
|3.399
|3.487
|22,11
|
|Yarım
|1.643
|1.687
|10,70
|
|Çeyrek
|824
|843
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,31
|