***INM* *ENSRI*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.03.2022 15:50
***INM******ENSRI*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010585
BIST
15:492.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,37
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:4914,6414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1385
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:4916,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0655
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:49904,31
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -23,60
|Açılış
|: 904,31
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PKENT
|397,20
|32.047.129
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.551.385
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.140.141
|% 9,91
|
|EDIP
|3,79
|8.538.743
|% 9,86
|
|RAYSG
|12,87
|3.610.757
|% 9,25
|
|GRSEL
|8,89
|299.396.083
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.316.990
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,76
|6.966.967
|% -4,45
|
|THYAO
|27,20
|2.480.505.224
|% 2,18
|
|FROTO
|276,50
|1.833.636.383
|% 3,09
|
|KRDMD
|14,78
|1.684.281.247
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|1.382.351.324
|% 0,51
|
|EREGL
|34,60
|1.236.427.825
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|767.947.417
|% 2,40
|
|KARSN
|4,10
|806.299.316
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,34
|554.026.773
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|198.271.694
|% 1,30
|
|GARAN
|11,92
|1.382.351.324
|% 0,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6251
|14,6297
|% -1,02
|
|Euro
|16,0760
|16,1115
|% -0,47
|
|Sterlin
|19,0549
|19,1505
|% -0,62
|
|Frank
|15,5219
|15,6154
|% -1,08
|
|Riyal
|3,8859
|3,9054
|% -1,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866