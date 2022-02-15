***INM* *HUNER*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.02.2022 16:54
***INM******HUNER*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001855
BIST
11:052.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,30
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.055
En Düşük
2.046
11:0513,6322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0381
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6322
En Düşük
13,5716
11:0515,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0674
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5166
En Düşük
15,4262
11:05812,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,20
|Açılış
|: 812,55
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
813,42
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:05
|RALYH
|7,70
|15.007.592
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.594.998
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.257.495
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,43
|47.463.097
|% 9,90
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|OYLUM
|5,59
|11.277.880
|% -4,77
|
|IDGYO
|2,16
|1.578.764
|% -3,57
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|MIPAZ
|5,59
|17.769.472
|% -2,95
|
|THYAO
|30,14
|1.070.670.960
|% 0,60
|
|KRDMD
|12,07
|475.285.414
|% 1,26
|
|EREGL
|28,64
|263.995.016
|% 0,28
|
|FROTO
|259,80
|258.768.781
|% 2,40
|
|SISE
|13,57
|213.424.740
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,34
|157.405.197
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,09
|201.469.310
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,07
|475.285.414
|% 1,26
|
|DOHOL
|2,96
|114.902.636
|% 2,42
|
|THYAO
|30,14
|1.070.670.960
|% 0,60
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6228
|13,6322
|% 0,28
|
|Euro
|15,5036
|15,5166
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,4152
|18,5076
|% 0,34
|
|Frank
|14,6693
|14,7577
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6191
|3,6373
|% 0,17
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,51
|
|Altın Gr.
|812
|812
|2,05
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,04
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,60
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 5, 895.00 milyon TL de
-
11:20KONKA
Yüzde 6.06 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 608, 641 adet işlem
-
11:19SILVR
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 812 adet işlem
-
11:18RALYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 683 adet işlem
-
11:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 74 artarak (% 0.64 ) 1, 848