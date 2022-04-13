***INM* *SUWEN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.04.2022 15:51
***INM******SUWEN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi ve Pazarlama A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020058
BIST
15:562.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,04
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5614,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5615,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:56928,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,27
|Açılış
|: 928,38
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.776.679
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.775.550
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,54
|27.527.569
|% 8,59
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.645.304
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.267.214
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,16
|308.725.463
|% -8,57
|
|PINSU
|3,75
|53.792.794
|% -8,54
|
|THYAO
|36,96
|2.498.813.054
|% -0,75
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|SISE
|17,44
|2.259.555.375
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,15
|2.143.698.182
|% 0,50
|
|EREGL
|34,98
|2.141.561.752
|% 1,63
|
|YKBNK
|5,02
|2.069.839.653
|% -0,82
|
|ODAS
|2,33
|719.063.144
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,71
|840.585.485
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5941
|14,6052
|% 0,05
|
|Euro
|15,8167
|15,8360
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,9278
|19,0227
|% 0,13
|
|Frank
|15,5507
|15,6444
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,21
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|8,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|11,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,77
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,89
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09OYLUM
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 939, 796 adet işlem
-
16:08ENKAI
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 498 adet işlem
-
16:07MRGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 579, 860 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 67 artarak (% 0.12 ) 2, 220
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, CRDFA, OYLUM