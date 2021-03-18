***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:02
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918946
BIST
12:481.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:487,4699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:488,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9242
12:48417,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,81
|Açılış
|: 417,74
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CLEBI
|330,00
|211.895.618
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.592.152
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.099.966
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.328.998
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,37
|24.754.361
|% -6,99
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|FROTO
|217,40
|1.509.928.232
|% -5,15
|
|YESIL
|114,80
|34.118.368
|% -4,33
|
|FROTO
|217,40
|1.509.928.232
|% -5,15
|
|GARAN
|8,96
|658.408.725
|% 2,40
|
|THYAO
|14,21
|610.326.738
|% -2,34
|
|KRDMD
|7,56
|545.921.427
|% -0,66
|
|SISE
|7,84
|381.311.489
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,20
|246.347.946
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,74
|297.217.249
|% 1,86
|
|GARAN
|8,96
|658.408.725
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,56
|545.921.427
|% -0,66
|
|TSKB
|1,71
|112.981.124
|% 1,18
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4638
|7,4699
|% -0,34
|
|Euro
|8,9259
|8,9352
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,4116
|10,4638
|% -0,21
|
|Frank
|8,0485
|8,0970
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9882
|1,9982
|% -0,19
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,29
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-0,51
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-0,25
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|-0,59
|