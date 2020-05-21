***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
21.05.2020 19:45
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846389
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,29
|Açılış
|: 376,41
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2923
|8,3339
|% 0,07
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-26,19
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.468
|-35,00
|
|Tam
|2.502
|2.532
|-35,80
|
|Yarım
|1.221
|1.238
|-17,50
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|35,99
|35,99
|0,24
|