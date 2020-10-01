***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.10.2020 09:17
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877604
BIST
10:501.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:507,7166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:509,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:50469,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,24
|Açılış
|: 469,26
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KENT
|367,50
|837.165
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.818.952
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.550.786
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|61.055.938
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.789.843
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|ASELS
|19,63
|436.592.240
|% 1,60
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GUBRF
|33,16
|158.864.214
|% 3,24
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,14
|85.307.509
|% 0,47
|
|ODAS
|2,83
|106.077.113
|% -0,35
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7095
|7,7166
|% -0,06
|
|Euro
|9,0455
|9,0573
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,8957
|9,9454
|% -0,30
|
|Frank
|8,3346
|8,3849
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0475
|2,0577
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|