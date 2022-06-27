***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.06.2022 09:10
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,376 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039323
BIST
13:502.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -24,96
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:5016,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1586
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:5017,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1179
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:50988,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:50
|SANEL
|7,92
|7.014.150
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.459.246
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.487
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.451
|% 9,87
|
|BERA
|15,83
|252.583.356
|% 8,95
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|DOAS
|81,60
|44.607.223
|% -4,06
|
|GLBMD
|6,64
|3.715.083
|% -3,77
|
|BFREN
|1.137,50
|11.715.880
|% -3,72
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|SISE
|22,04
|1.160.291.075
|% 1,29
|
|EREGL
|27,82
|901.474.665
|% -0,14
|
|ASELS
|23,82
|689.528.381
|% -3,01
|
|SAHOL
|20,34
|566.474.082
|% -1,36
|
|ODAS
|3,17
|298.898.679
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|385.268.048
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|160.229.697
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,54
|513.715.185
|% -2,62
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7104
|16,7258
|% -0,94
|
|Euro
|17,6851
|17,7093
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,4715
|20,5742
|% -0,89
|
|Frank
|17,3807
|17,4854
|% -0,95
|
|Riyal
|4,4412
|4,4634
|% -1,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|10,01
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|-32,00
|
|Tam
|6.577
|6.671
|-191,00
|
|Yarım
|3.229
|3.263
|-93,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.631
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,40
|