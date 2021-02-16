***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 11:20
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909841
BIST
14:111.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:116,9035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0607
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,8965
14:118,4019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0527
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:11405,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,91
|Açılış
|: 405,32
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.765.051
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.755.458
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,20
|1.587.606.872
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,05
|1.078.415.844
|% 8,07
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|954.327.202
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.918.629
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,56
|697.918.922
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.379.687
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|373.505.570
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|611.328.816
|% 1,75
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,8995
|6,9035
|% -0,87
|
|Euro
|8,3974
|8,4019
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6092
|9,6574
|% -0,46
|
|Frank
|7,7600
|7,8068
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8386
|1,8478
|% -0,67
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,03
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-9,30
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,49
|
|Çeyrek
|652
|666
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24PARSN
Yüzde 9.18 oranında artışla 39.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 623, 616 adet işlem
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14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
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14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
-
14:22ALCTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 315 adet işlem
-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem