***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:55
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036063
BIST
17:442.566
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -82,11
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.556
17:4417,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3580
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:4418,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,4395
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:441.019,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 22,16
|Açılış
|: 1.019,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ACSEL
|55,35
|21.204.420
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.763.001
|% 9,66
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|ULUUN
|21,76
|503.552.874
|% 5,63
|
|TUKAS
|12,61
|273.956.313
|% 5,35
|
|OYYAT
|76,50
|86.914.227
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|30.079.836
|% -9,97
|
|RYGYO
|4,46
|109.086.049
|% -9,90
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.134.915.305
|% -1,73
|
|SISE
|22,08
|3.644.522.366
|% -4,33
|
|SASA
|43,32
|2.623.507.529
|% -0,37
|
|KRDMD
|14,71
|2.378.493.317
|% -2,71
|
|EREGL
|34,16
|2.218.013.433
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,23
|403.359.149
|% 1,65
|
|TSKB
|2,33
|612.571.046
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0865
|17,0908
|% 2,01
|
|Euro
|18,3636
|18,3946
|% 2,34
|
|Sterlin
|21,3964
|21,5037
|% 1,75
|
|Frank
|17,4979
|17,6034
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5479
|4,5708
|% 2,13
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,56
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,90
|
Seans Raporu
17:42
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