***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.01.2021 20:24
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3‘üncü ve "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7‘inci maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk. Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904529
BIST
18:051.536
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|Değişim
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|: 1.538
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
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|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
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|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
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|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3433
|7,3494
|% -0,75
|
|Euro
|8,9291
|8,9372
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,0671
|10,1176
|% -0,24
|
|Frank
|8,2541
|8,3038
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,40
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-0,05
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