***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021 - 18.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3‘üncü ve "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7‘inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk. Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin yaptığımız başvuruSermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906389BIST