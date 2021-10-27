***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









-17.713.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.474.357 -148.833 -5.658.070 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)213.005.371 362.124.225 -85.325.338 -18.252.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)213.005.371 362.124.225 -85.325.338 -18.252.360Finansman Gelirleri15 25.769 0 4.185 0Finansman Giderleri15 -1.153.900 -1.890.108 -71.999 -724.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)211.877.240 360.234.117 -85.393.152 -18.977.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.161.731 -70.319.426 16.946.385 3.695.860Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -8.644.683 -7.679 -313.700 118.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -3.517.048 -70.311.747 17.260.085 3.576.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243DÖNEM KARI (ZARARI)199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 18 6,65720000 9,66380000 2,28160000 0,50940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.732.302 -14.230.223Dönem Karı (Zararı)199.715.509 289.914.691Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)199.715.509 289.914.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-188.063.332 -291.030.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 248.542 128.258Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 40.343 5.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.343 5.397Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -7.227.053 1.761.733Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.312.141 -128.375Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.085.088 1.890.108Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -129.770.989 -351.584.855Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-129.770.989 -351.584.855Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 12.161.731 70.319.426İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -63.515.906 -11.660.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.679.136 -11.683.666Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-59.994.067 -833.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.065 -154.396İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-188.065 -154.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-53.463 -1.814Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.797 257.995İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.250 -1.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.547 259.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)289.800 12.296Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.505 -9.912.441İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-56.505 87.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-640.039 -1.052.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-640.039 -1.052.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.026.959 -12.799.886Alınan Faiz8.312.141 128.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -9.017.484 -1.558.712YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI83.447.819 4.355.184Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri131.646.731 14.377.575İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -25.030.509 -7.176.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-360.053 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -360.053 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.808.350 -2.845.929İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.808.350 -2.845.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.490.109 9.844.914Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.885.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 50.885.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.870.000 -39.015.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-31.870.000 -39.015.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-535.365 -135.000Ödenen Faiz15 -1.084.744 -1.890.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.408 -30.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.408 -30.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.675 30.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 249.083 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 249.083 23.675Finansal Yatırımlar82.456.554 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar82.456.554 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 82.456.554 20.761.707Diğer Alacaklar8 8.356.897 1.939.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 8.158.432 1.929.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198.465 10.400Peşin Ödenmiş Giderler53.463 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler53.463 0Diğer Dönen Varlıklar1.264.411 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.264.411 0ARA TOPLAM92.380.408 22.724.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.380.408 22.724.802DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar832.761.613 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar832.761.613 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 832.761.613 747.791.720Diğer Alacaklar8 16.578.938 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,17 16.578.938 0Maddi Duran Varlıklar7 353.215 36.951Tesis, Makine ve Cihazlar36.951Taşıtlar258.169Mobilya ve Demirbaşlar95.046Kullanım Hakkı Varlıkları9 959.303 606.871Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 22.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR850.653.069 748.458.070TOPLAM VARLIKLAR943.033.477 771.182.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 277.643 31.423.512İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar147.153 128.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 147.153 128.112İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar130.490 31.295.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar130.490Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 31.295.400Ticari Borçlar125.569 162.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,17 0 16.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 125.569 146.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 347.588 57.788Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 366.697 739.498Kısa Vadeli Karşılıklar0 4.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 4.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 0 56.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 56.505ARA TOPLAM1.117.497 32.444.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.117.497 32.444.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar501.528 579.467İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,17 378.913 579.467Kiralama İşlemlerinden Borçlar378.913 579.467İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 122.615Uzun Vadeli Karşılıklar48.546 11.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 48.546 11.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 135.452.699 131.956.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.002.773 132.547.768TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER137.120.270 164.992.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar805.913.207 606.190.472Ödenmiş Sermaye11 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 12.528 5.302Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.528 5.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.528 5.302Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 35.474.115 7.461.624Yasal Yedekler35.474.115 7.461.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 540.689.948 110.216.298Net Dönem Karı veya Zararı199.715.509 458.486.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR805.913.207 606.190.472TOPLAM KAYNAKLAR943.033.477 771.182.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120Transferler4.982.012 78.781.520 -83.763.532 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.127 289.914.691 289.912.564 289.912.564Dönem Karı (Zararı)289.914.691 289.914.691 289.914.691Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.127 -2.127 -2.127Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 4.964 7.461.624 110.216.298 289.914.691 437.618.684 437.618.684Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Transferler28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)199.715.509 199.722.735 199.722.735Dönem Karı (Zararı)199.715.509 199.715.509 199.715.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 35.474.115 540.689.948 199.715.509 805.913.207 805.913.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.226 -2.127 0 -1.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.033 -2.727 0 -1.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.807 600 0 347Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.807 600 0 347Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.226 -2.127 0 -1.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.722.735 289.912.564 -68.446.767 -15.282.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları199.722.735 289.912.564 -68.446.767 -15.282.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972968BIST