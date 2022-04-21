***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 74.235.239 132.771.765Satışların Maliyeti12 -68.098.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.235.239 64.673.254BRÜT KAR (ZARAR)74.235.239 64.673.254Genel Yönetim Giderleri14 -3.198.912 -883.970Pazarlama Giderleri14 -289.872 -97.546Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 373.946.718 459.536.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.587.250 -556.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)439.105.923 522.671.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)439.105.923 522.671.822Finansman Gelirleri15 63.532.477 21.584Finansman Giderleri15 -5.038.814 -756.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)497.599.586 521.936.473Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.611.438 -85.734.098Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -7.008.162 -6.422.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -30.603.276 -79.311.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)459.988.148 436.202.375DÖNEM KARI (ZARARI)459.988.148 436.202.375Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları459.988.148 436.202.375Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,79150000 14,54010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI401.775.465 -94.051.077Dönem Karı (Zararı)459.988.148 436.202.375Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)459.988.148 436.202.375Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-363.766.331 -435.836.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-9 176.027 45.360Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 191.096 -919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.096 -919Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-37.471.459 372.973Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-42.480.046 -369.913Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 5.008.587 742.886Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-364.273.433 -458.439.976İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.273.934 437.920Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-368.547.367 -458.877.896Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 37.611.438 85.734.098İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -63.548.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler263.510.310 -94.047.183Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-75.022.746 -93.782.017Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.980.285 -80.621İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.621İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.980.285Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.010.490 -7.650Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler325.876 -22.889İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.438 2.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)295.438 -25.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-144.728 131.081Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler334.576.398 -56.505İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)166.724.530İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)167.851.868 -56.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler745.305 -228.582Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)745.305 -228.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları359.732.127 -93.681.492Alınan Faiz42.480.046 369.913Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -436.708 -739.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-510.649.012 114.706.908Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri131.502.430İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri144.301İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -460.465.344 -10.200.774İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -5.670.655Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -42.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.460Verilen Nakit Avans ve Borçlar-50.183.668 -1.025.934İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-50.183.668 -1.025.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.313.650 -20.657.773İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-14.650.563İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.650.563Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.065.400İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri150.065.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.870.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.870.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-93.300 -45.000Ödenen Faiz15 -5.007.887 -742.773YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.440.103 -1.942NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.440.103 -1.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.294 23.675DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.462.397 21.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3-17 21.462.397 22.294Finansal Yatırımlar85.273.394 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar85.273.394 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5-17 85.273.394 6.598.098Diğer Alacaklar60.949.496 13.304.319İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-17 58.863.880 13.198.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.085.616 105.331Peşin Ödenmiş Giderler26.021 5.036.511İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.021 36.511Diğer Dönen Varlıklar382.663 397.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar382.663 397.609ARA TOPLAM168.093.971 25.358.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR168.093.971 25.358.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.008.328.050 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.008.328.050 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar2.008.328.050 1.182.967.889Diğer Alacaklar8 19.378.754 14.859.978İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-17 19.378.754 14.859.978Maddi Duran Varlıklar7 323.904 347.094Taşıtlar230.005 244.087Mobilya ve Demirbaşlar93.899 103.007Kullanım Hakkı Varlıkları9 653.631 806.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.028.684.339 1.198.981.429TOPLAM VARLIKLAR2.196.778.310 1.224.340.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar172.204.133 17.144.701İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar172.046.191 16.990.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-17 164.611 155.767Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 171.881.580 16.834.823İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar157.942 154.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 157.942 154.111Ticari Borçlar506.689 180.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-17 46.598 16.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 460.091 164.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 282.279 427.007Diğer Borçlar106.635.551İlişkili Taraflara Diğer Borçlar41.270.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar65.364.615Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 7.137.841 566.387Kısa Vadeli Karşılıklar83.528 27.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 83.528 27.449ARA TOPLAM286.850.021 18.346.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.850.021 18.346.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6-17 324.001 407.040İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar291.666 337.118Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-17 291.666 337.118İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.335 69.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 32.335 69.922Diğer Borçlar227.940.847İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-17 125.453.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 102.487.253Uzun Vadeli Karşılıklar218.972 83.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 218.972 83.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 70.725.452 40.122.221TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.209.272 40.612.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER586.059.293 58.958.646ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.610.719.017 1.165.381.614Ödenmiş Sermaye11 96.000.000 96.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-525.813 -16.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)67.128.102 67.128.102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.054 12.236Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 35.474.115 35.474.115Yasal Yedekler35.474.115 35.474.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 952.642.411 639.652.689Net Dönem Karı veya Zararı459.988.148 327.130.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.610.719.017 1.165.381.614TOPLAM KAYNAKLAR2.196.778.310 1.224.340.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Transferler458.486.141 -458.486.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 436.202.375 436.209.601 436.209.601Dönem Karı (Zararı)436.202.375 436.202.375 436.202.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 7.226 7.226Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 7.461.624 568.702.439 436.202.375 1.042.400.073 1.042.400.073Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614Transferler327.130.472 -327.130.472Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 459.988.148 459.987.966 459.987.966Dönem Karı (Zararı)459.988.148 459.988.148 459.988.148Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 -182 -182Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-509.813 -14.140.750 -14.650.563 -14.650.563Dönem Sonu Bakiyeler11 96.000.000 -525.813 67.128.102 12.054 12.054 12.054 35.474.115 952.642.411 459.988.148 1.610.719.017 1.610.719.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)459.988.148 436.202.375DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-182 7.226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-227 9.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45 -1.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi45 -1.807Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182 7.226TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)459.987.966 436.209.601Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları459.987.966 436.209.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022806BIST