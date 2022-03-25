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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 20:10
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
10 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
19 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 INVEO BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 INVEO ILAN METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları:
Şirketimizin 25 Mart 2022 günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır.
-Şirket Kar dağıtım politikası onaylanmıştır.
- Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 327.130.472,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 323.130.472,00 TL'nin yasal kayıtlarda yer alan 296.689.735,37 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 292.689.735,37 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Erhan TOPAÇ, Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Bora ORUÇ, Sn. Demet ÖZDEMİR, Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
- 2022 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 INVEO HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 INVEO GERI ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 INVEO TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013274


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Yarım 2.968 3.044 -6,99  
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