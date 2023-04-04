***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,11 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,17 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,19 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 INVEO GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 INVEO - 2022 GK BILGILENDIRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızInveo Yatırım Holding AŞ'nin, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 12:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin Genel Kurul Çağrısı 29 Mart 2023 tarihinde duyurulmuş olup, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Genel Kurul dokümanlarına ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) ulaşılabilmektedir.Şirketimizin 18 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 26 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK, Sn. Rüya ESER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131679BIST