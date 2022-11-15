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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.11.2022 13:32
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
04.02.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 17.02.2022 - 18.08.2022 tarihleri arasında yapılan geri alım programı kapsamında Şirketimizin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil toplam 3.565.335,50 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,49)
Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 500.000 adet INVEO payını bugün (15.11.2022) Borsa Istanbul'da 30,50 TL fiyattan satmıştır.  Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan kalan 2.065.335,50 adet olup,  Şirket sermayesindeki oranı 15.11.2022 tarihi itibarıyla  %0,86'ye  düşmüştür.   
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
INVEO 14/11/2022 1.000.000 % 0,42 32,2969 % 1,07 20.871.109,54 -
INVEO 15/11/2022 500.000 % 0,21 30,5 % 0,86 9.445.443,9 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080074


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 22,22 156.124.227 % 10,00  
SMRTG 128,80 114.042.611 % 9,99  
KARSN 12,24 675.124.757 % 9,97  
YEOTK 99,30 177.913.347 % 9,97  
MIATK 130,40 39.350.678 % 9,95  
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13:24 Alış Satış %  
Dolar 18,6065 18,6132 % 0,05  
Euro 19,4168 19,4288 % 1,08  
Sterlin 21,9685 22,0786 % 0,76  
Frank 19,7161 19,8348 % 0,34  
Riyal 4,9361 4,9609 % 0,03  
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13:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 3,30  
Altın Gr. 1.062 1.062 2,43  
Cumhuriyet 7.082 7.189 68,00  
Tam 7.046 7.163 29,00  
Yarım 3.422 3.502 14,00  
Çeyrek 1.711 1.750 7,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 -0,04  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 -0,01  
B. Petrol 92,01 92,01 -1,13  
Seans Raporu 13:24
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