***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkINVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkINVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi04.02.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSayın Paydaşlarımız04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 17.02.2022 - 18.08.2022 tarihleri arasında yapılan geri alım programı kapsamında Şirketimizin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil toplam 3.565.335,50 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,49)Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 500.000 adet INVEO payını bugün (15.11.2022) Borsa Istanbul'da 30,50 TL fiyattan satmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan kalan 2.065.335,50 adet olup, Şirket sermayesindeki oranı 15.11.2022 tarihi itibarıyla %0,86'ye düşmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarINVEO 14/11/2022 1.000.000 % 0,42 32,2969 % 1,07 20.871.109,54 -INVEO 15/11/2022 500.000 % 0,21 30,5 % 0,86 9.445.443,9 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080074BIST