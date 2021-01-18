***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve 544 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 INVEO TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903118BIST