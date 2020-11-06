Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir.  Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., INVEO Alfa, INVEO Beta sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir. İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde, sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir.  Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini artarak deneyimlediğimiz son yıllarda, özellikle COVID-19 döneminde, dijitalleşmenin önemi daha da belirgin hale gelmiş aktif faaliyet alanlarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar holding ve iştiraklerimizi Türkiye ve dünyada belirgin bir hızda öne çıkarmıştır.  Bu kapsamda, dijitalleşen dünyada şirketimizin uluslararası misyonuna uygun bir konumda olmak hedefiyle Kripto Varlık ve Elektronik Cüzdan alanında hizmet vermek üzere iştirakimiz INVEO Delta üzerinden, Estonya Cumhuriyeti'nde kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınmasına karar verilmiş, hem Elektronik Cüzdan hem de Kripto Varlık Borsası lisansı olan pasif şirketin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Çeyrek asırdır sermaye piyasalarında sunduğumuz hizmet kalitesini, yeni nesil dijital ürünlerde sunacak bu iştirakimiz ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.  INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak çeyrek asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası arenada, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886914


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.192
Değişim :  1,01% |  11,94
Açılış :  1.180  
Önceki Kapanış :  1.180  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.177
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 18,15 7.953.104 % 10,00  
BRKO 1,43 6.310.960 % 10,00  
MARKA 4,62 28.024.199 % 10,00  
BLCYT 7,26 62.271.081 % 10,00  
GEDZA 19,03 29.268.580 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5215 8,5258 % 1,30  
Euro 10,1267 10,1475 % 1,84  
Sterlin 11,1785 11,2346 % 1,36  
Frank 9,4445 9,5014 % 1,92  
Riyal 2,2656 2,2769 % 1,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 3,03  
Altın Gr. 535 535 7,51  
Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,53 25,55 0,16  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,12  
B. Petrol 39,42 39,42 -1,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru