***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 19:17
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., INVEO Alfa, INVEO Beta sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir. İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde, sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini artarak deneyimlediğimiz son yıllarda, özellikle COVID-19 döneminde, dijitalleşmenin önemi daha da belirgin hale gelmiş aktif faaliyet alanlarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar holding ve iştiraklerimizi Türkiye ve dünyada belirgin bir hızda öne çıkarmıştır. Bu kapsamda, dijitalleşen dünyada şirketimizin uluslararası misyonuna uygun bir konumda olmak hedefiyle Kripto Varlık ve Elektronik Cüzdan alanında hizmet vermek üzere iştirakimiz INVEO Delta üzerinden, Estonya Cumhuriyeti'nde kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınmasına karar verilmiş, hem Elektronik Cüzdan hem de Kripto Varlık Borsası lisansı olan pasif şirketin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Çeyrek asırdır sermaye piyasalarında sunduğumuz hizmet kalitesini, yeni nesil dijital ürünlerde sunacak bu iştirakimiz ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak çeyrek asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası arenada, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886914
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1098
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1832
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05535,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,73
|Açılış
|: 535,28
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5215
|8,5258
|% 1,30
|
|Euro
|10,1267
|10,1475
|% 1,84
|
|Sterlin
|11,1785
|11,2346
|% 1,36
|
|Frank
|9,4445
|9,5014
|% 1,92
|
|Riyal
|2,2656
|2,2769
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|3,03
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,12
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem