***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., INVEO Alfa, INVEO Beta sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir. İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde, sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini artarak deneyimlediğimiz son yıllarda, özellikle COVID-19 döneminde, dijitalleşmenin önemi daha da belirgin hale gelmiş aktif faaliyet alanlarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar holding ve iştiraklerimizi Türkiye ve dünyada belirgin bir hızda öne çıkarmıştır. Bu kapsamda, dijitalleşen dünyada şirketimizin uluslararası misyonuna uygun bir konumda olmak hedefiyle Kripto Varlık ve Elektronik Cüzdan alanında hizmet vermek üzere iştirakimiz INVEO Delta üzerinden, Estonya Cumhuriyeti'nde kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınmasına karar verilmiş, hem Elektronik Cüzdan hem de Kripto Varlık Borsası lisansı olan pasif şirketin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Çeyrek asırdır sermaye piyasalarında sunduğumuz hizmet kalitesini, yeni nesil dijital ürünlerde sunacak bu iştirakimiz ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak çeyrek asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası arenada, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886914BIST