***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızTürkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir.İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde, sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir.Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini artarak deneyimlediğimiz son yıllarda, özellikle COVID-19 döneminde, dijitalleşmenin önemi daha da belirgin hale gelmiş aktif faaliyet alanlarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar holding ve iştiraklerimizi Türkiye ve dünyada belirgin bir hızda öne çıkarmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 26.11.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, kariyerleri teknoloji girişimciliği üzerine inşa edilen deneyimli ekibin kurucuları olduğu, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (Boğaziçi Ventures)'ne 6 milyon TL yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Yatırım turu akabinde şirket sermayesinin %20'sine sahip olunacaktır.Boğaziçi Ventures şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890206BIST