***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 18:31
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 07.12.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın Bora ORUÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyemize ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. BORA ORUÇ 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulunda çalışmaya başlayan Bora Oruç, Nisan 2014-Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulunda, halka açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İşbirliği Daimi Komitesi Üyesi olarak görev yapan Bora Oruç, Cambridge Üniversitesinden MBA derecesine sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891886
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|RODRG
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|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
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|ATEKS
|29,50
|34.379.940
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|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
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|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
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|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
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|NIBAS
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|26.459.508
|% -9,70
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|GLBMD
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|PETKM
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|TUPRS
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|DOHOL
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|GARAN
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|% -2,20
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|PETKM
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|DOHOL
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|TSKB
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|EKGYO
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|Satış
|%
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|Dolar
|7,8022
|7,8028
|% -0,13
|
|Euro
|9,4593
|9,4695
|% -0,07
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|Sterlin
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|10,4671
|% -0,50
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|Frank
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.860
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
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|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
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|Çeyrek
|741
|758
|0,18
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|Gümüş.Ons
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|24,51
|0,32
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|Gümüş Gr.
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|6,15
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