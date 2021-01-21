***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda09/04/2020 tarihinde ilk yatırımını gerçekleştirdiğimiz, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. A.Ş. İş ekonomi ve finans alanına odaklı bir yayıncılık şirketi olan, 1992 yılında Scala Yayıncılık adı ile kuruldu.Şirketin en önemli misyonu, Sermaye Piyasalarında okuryazarlık seviyesinin artmasına ve gelişimine katkı sağlamaktır.İlk Yatırım Tarihi: 09.04.2020Toplam Yatırım Miktarı: 2.922.500 TLOrtaklık Payımız: %55Yönetim Kurulu'nun 21.01.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,İştirakimiz, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 920.000,00 TL (Dokuzyüzyirmibintürklirası) borç verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903738BIST