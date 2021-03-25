***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 10.08.2020 tarihinde duyurduğumuz lisans başvurumuzun olumlu sonuçlanması ardından, hızla altyapı hazırlıklarını tamamlayan Karadağ Sermaye Piyasaları Kurulu'na bağlı yatırım kuruluşu iştirakimiz BETA INVESTMENTS AD, iş planına uygun bir zamanlamayla 19.03.2021 tarihi itibariyle şirket ünvanını FINVEO olarak güncellemiş, böylece INVEO Yatırım Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin ortak markası olan FINVEO küresel çapta faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin uluslararası misyonu doğrultusunda, Finveo'nun 100% hissedarı iştirakimiz INVEO Beta'ya, Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 5.670.665,00 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. 30 senedir yatırımcı memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı tüm dünyaya taşımayı amaçlayan iştirakimiz Finveo'nun iş planı doğrultusunda, faaliyet kapasitesini ve lisans kapsamını genişletmek için kullanılacak bu sermaye artışı, ilgili iştirakimizin Avrupa Birliği regülasyonuna paralel "Piyasa Yapıcı" nitelikte hizmet vermesine olanak sağlayacaktır. INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak 30 senedir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra, ülkemizin bayrağını uluslararası piyasalarda bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ile temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920615BIST