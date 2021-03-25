***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 18:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 10.08.2020 tarihinde duyurduğumuz lisans başvurumuzun olumlu sonuçlanması ardından, hızla altyapı hazırlıklarını tamamlayan Karadağ Sermaye Piyasaları Kurulu'na bağlı yatırım kuruluşu iştirakimiz BETA INVESTMENTS AD, iş planına uygun bir zamanlamayla 19.03.2021 tarihi itibariyle şirket ünvanını FINVEO olarak güncellemiş, böylece INVEO Yatırım Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin ortak markası olan FINVEO küresel çapta faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin uluslararası misyonu doğrultusunda, Finveo'nun 100% hissedarı iştirakimiz INVEO Beta'ya, Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 5.670.665,00 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. 30 senedir yatırımcı memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı tüm dünyaya taşımayı amaçlayan iştirakimiz Finveo'nun iş planı doğrultusunda, faaliyet kapasitesini ve lisans kapsamını genişletmek için kullanılacak bu sermaye artışı, ilgili iştirakimizin Avrupa Birliği regülasyonuna paralel "Piyasa Yapıcı" nitelikte hizmet vermesine olanak sağlayacaktır. INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak 30 senedir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra, ülkemizin bayrağını uluslararası piyasalarda bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ile temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920615
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05441,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9406
|7,9478
|% 0,34
|
|Euro
|9,3544
|9,4241
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,8824
|10,9370
|% 0,68
|
|Frank
|8,4306
|8,4814
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|61,97
|61,97
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem