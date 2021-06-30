***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda06.01.2021 tarihinde ilk yatırımını gerçekleştirdiğimiz BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (Boğaziçi Ventures) 2016'da kurulmuştur. Kariyerleri teknoloji girişimciliği üzerine inşa edilen deneyimli ekibin kurucuları olduğu Boğaziçi Ventures'ın misyonu geleneksel sermayenin gücünü ve deneyimini, yenilikçi ve yetenekli teknoloji girişimleriyle birleştirip girişim ekosisteminin sürekliliğini sağlamaktır.İlk Yatırım Tarihi: 06.01.2021Toplam Yatırım Miktarı: 6.000.000,00 TLOrtaklık Payımız: %20Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,İştirakimiz, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945253BIST