***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 18:19
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan, INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye küresel genişleme planlarımız ve büyüme stratejimiz çerçevesinde 5.600.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964888
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
18:0510,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,14
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
496,39
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6422
|8,6440
|% 0,19
|
|Euro
|10,1274
|10,1470
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7704
|11,8295
|% 0,17
|
|Frank
|9,3237
|9,3799
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|10,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,18
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|1,68
|