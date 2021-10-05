***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın paydaşlarımız Şirketimizin uluslararası misyonu kapsamında, daha önceki açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere Inveo Yatırım Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin ortak markası Finveo olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, İngiltere Sermaye Piyasaları'nda faaliyet gösteren aracı kurum iştirakimiz Gedik International Ltd.'nin ünvanı 29.09.2021 tarihi itibariyle Finveo Limited olarak güncellenmiştir. Böylece, Inveo Yatırım Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin ortak markası olan Finveo, Karadağ' ın ardından Birleşik Krallık'ta da kullanılmaya başlanmıştır. Buna ek olarak, 22.09.2021 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş." unvanlı şirketin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Finveo Limited'in sermaye artırımına iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketimizin sermayesi 1.035.100 GBP' ye çıkarılmıştır. Yeni sermayenin 24.09.2021 tarihi itibariyle de tescil işlemini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966742BIST