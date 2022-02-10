***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız %5,50 oranında ortağı olduğumuz Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş maksadıyla 23.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000918BIST