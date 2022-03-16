***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 22:57
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. Fıkrası kapsamında, bu bölümde görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Melek Melis İnal bugün itibariyle Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010969
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0374
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,6529
En Düşük
14,5632
18:0516,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,1907
En Düşük
16,0837
18:05903,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,51
|Açılış
|: 901,63
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
894,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5451
|14,6538
|% 0,26
|
|Euro
|16,0548
|16,1663
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,1526
|19,2486
|% 0,24
|
|Frank
|15,4766
|15,5698
|% -0,45
|
|Riyal
|3,8829
|3,9024
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.928
|-0,54
|
|Altın Gr.
|901
|902
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,00
|98,00
|-0,11
|