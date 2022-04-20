***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding'in büyüme stratejisi paralelinde, gelişen ve büyüyen holding yapısını desteklemek üzere, Şirketimiz bünyesinde, Strateji, Planlama, Proje Yönetimi, İş Geliştirme, Yatırım, Hukuk ve Operasyon fonksiyonlarını kapsayacak şekilde "Strateji ve Planlama Direktörlüğü" ile İngiltere ve Karadağ başta olmak üzere yurtdışı sermaye piyasaları faaliyetlerinin yürütülmesinden, büyüme planlarının yönetim ve koordinasyonundan sorumlu "Finveo World Genel Müdür Yardımcılığı"nın oluşturulmasına karar verilmiştir. Organizasyon değişikliği sonucunda yeniden düzenlenen Inveo Yatırım Holding A.Ş. Organizasyon şeması ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022402BIST