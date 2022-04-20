***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 18:36
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding'in büyüme stratejisi paralelinde, gelişen ve büyüyen holding yapısını desteklemek üzere, Şirketimiz bünyesinde, Strateji, Planlama, Proje Yönetimi, İş Geliştirme, Yatırım, Hukuk ve Operasyon fonksiyonlarını kapsayacak şekilde "Strateji ve Planlama Direktörlüğü" ile İngiltere ve Karadağ başta olmak üzere yurtdışı sermaye piyasaları faaliyetlerinin yürütülmesinden, büyüme planlarının yönetim ve koordinasyonundan sorumlu "Finveo World Genel Müdür Yardımcılığı"nın oluşturulmasına karar verilmiştir. Organizasyon değişikliği sonucunda yeniden düzenlenen Inveo Yatırım Holding A.Ş. Organizasyon şeması ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022402
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1096
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6706
|% 0,14
|
|Euro
|15,9165
|15,9261
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,0957
|19,1915
|% 0,58
|
|Frank
|15,3972
|15,4899
|% 0,49
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,30
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,59
|