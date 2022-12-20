***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:37
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim Kurulu'nun 20.12.2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, küresel genişleme ve büyüme stratejimizle uyumlu olarak, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.(INVEO ALFA)' ne 8.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. INVEO ALFA ilgili sermaye avansını %100 bağlı ortaklığı Finveo UK'ye sermaye artırımı sürecinde kullanmak üzere gönderecektir.
INVEO Yatırım Holding ve iştiraklerinin çeyrek asırı aşkın süredir sermaye piyasalarına olan inancıyla ve liderlik misyonuyla yürüttüğü faaliyetlerini, tüm dünyada ülkemizin bayrağını taşıma sorumluluğuyla da birleştirerek devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088858
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6760
En Düşük
18,6411
18:0019,8699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0606
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8699
En Düşük
19,8070
18:001.091,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.091,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6516
|18,6658
|% 0,07
|
|Euro
|19,7991
|19,8664
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6548
|22,7684
|% 0,07
|
|Frank
|20,0595
|20,1803
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9463
|4,9712
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,41
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.335
|7.406
|9,00
|
|Yarım
|3.563
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,00
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
-
17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem