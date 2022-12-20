***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim Kurulu'nun 20.12.2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, küresel genişleme ve büyüme stratejimizle uyumlu olarak, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.(INVEO ALFA)' ne 8.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. INVEO ALFA ilgili sermaye avansını %100 bağlı ortaklığı Finveo UK'ye sermaye artırımı sürecinde kullanmak üzere gönderecektir.INVEO Yatırım Holding ve iştiraklerinin çeyrek asırı aşkın süredir sermaye piyasalarına olan inancıyla ve liderlik misyonuyla yürüttüğü faaliyetlerini, tüm dünyada ülkemizin bayrağını taşıma sorumluluğuyla da birleştirerek devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088858BIST