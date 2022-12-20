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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2022 23:37
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Yönetim Kurulu'nun 20.12.2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, küresel genişleme ve büyüme stratejimizle uyumlu olarak, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.(INVEO ALFA)' ne 8.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. INVEO ALFA ilgili sermaye avansını %100 bağlı ortaklığı Finveo UK'ye sermaye artırımı sürecinde kullanmak üzere gönderecektir.
INVEO Yatırım Holding ve iştiraklerinin çeyrek asırı aşkın süredir sermaye piyasalarına olan inancıyla ve liderlik misyonuyla yürüttüğü faaliyetlerini, tüm dünyada ülkemizin bayrağını taşıma sorumluluğuyla da birleştirerek devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088858


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